Thibaut Courtois révèle ses quatre plus beaux moments en équipe nationale (vidéos)

France – Belgique 0-0 (2011, rencontre amicale). « Mes débuts, c’était directement contre la France en déplacement dans un grand stade. Pour moi, c’était un moment magnifique rempli de fierté. Quand j’y repense maintenant, c’est vraiment beau à voir. C’est comme si c’était hier, mais cela fait tout de même dix ans déjà. »

2

Croatie – Belgique 1-2 (2013, éliminatoires Mondial 2014). « Je pense qu’il s’agit du plus beau souvenir de toute cette période. Certainement au début. Le nombre de supporters présents partout en déplacement et l’ambiance fantastique. Aussi l’émotion liée à toutes ces rencontres. Nous en avons évidemment davantage l’habitude aujourd’hui. Il est devenu normal que nous nous qualifions. Mais à cette époque, c’était vraiment quelque chose de spécial. Je pense que c’était aussi un moment charnière pour notre génération. Ce moment était vraiment une grande fête. je me souviens que nous sommes allés à Bruxelles avec l’équipe et que nous avons vraiment fait la fête. Cela reste quelque chose de vraiment spécial. »

3

Belgique – Algérie 2-1 (Mondial 2014). « Ce n’est pas de cette façon que l’on veut commencer une Coupe du monde. Heureusement, nous sommes restés calmes et avons finalement remporté le match. Mais être mené 1-0 à un moment comme celui-là à cause d’un penalty n’est, bien sûr, pas chouette. C’était une explosion de joie. Ce match était aussi longtemps verrouillé, donc c’était un moment très libérateur. Nous avions un très bon groupe. Tous les joueurs étaient soudés et participer à un tel tournoi et à l’atmosphère qui l’entoure était quelque chose de nouveau pour nous tous. Gagner ce premier match contre l’Algérie a été un grand moment. Dans l’ensemble, nous avons réalisé un bon tournoi. C’est dommage de perdre contre l’Argentine car c’était un match équilibré. Nous étions très proches de réaliser quelque chose de grandiose. À ce moment-là, nous avons senti que nous pouvions aller loin en tant qu’équipe. »

4