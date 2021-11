Charleroi: Joris Kayembe va signer un nouveau contrat de cinq ans

En effet, selon nos informations, Joris Kayembe et le Sporting sont arrivés à un accord pour la signature d’un nouveau contrat portant sur cinq saisons. Cette signature serait attendue ce vendredi, soit un peu moins d’un an après sa précédente prolongation contractuelle, fin novembre 2020. Actuellement lié au club sambrien jusqu’en juin 2023 – avec une option pour une année supplémentaire –, le joueur de 27 ans va signer un nouveau contrat, forcément revalorisé financièrement, jusqu’en juin 2026.

Actif sur le terrain pour préparer son important déplacement au Cercle de Bruges de ce samedi après-midi, le Sporting de Charleroi l’est également en coulisse. Ainsi, un peu plus de deux semaines après que la direction carolo a annoncé la prolongation de contrat d’Ali Gholizadeh jusqu’en juin 2025, c’est un autre pion majeur du matricule 22 qui va prolonger son bail au Mambourg.

Débarqué pour venir concurrencer Núrio lors du mercato de janvier 2019, Joris Kayembe s’est ensuite imposé dans le onze, que ce soit en tant que back ou, actuellement, piston gauche, ce qui lui avait notamment permis de goûter aux joies de la sélection belge il y a un an. L’ancien joueur de Porto et de Nantes a disputé soixante matches depuis son arrivée à Charleroi, inscrivant deux buts et donnant dix passes décisives.