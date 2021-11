Le pronom inclusif «iel» fait son entrée dans «Le Robert» avec fracas

Le pronom neutre « iel », utilisé par les personnes non binaires, a été ajouté dans Le Robert en ligne, suscitant les critiques de ceux qui y voient « l’idéologie woke ».

Ce sont trois petites lettres qui font couler beaucoup d’encre. En France, l’entrée du pronom « iel » (contraction neutre de « il » et « elle ») dans Le Robert en ligne a créé la polémique « woke » (être conscient des problèmes liés à la justice sociale et à l’égalité raciale) de la semaine. « Iel », déclinable en « iels », « ielle », ou « ielles », y est défini comme étant un « pronom personnel sujet de la troisième personne du singulier et du pluriel, employé pour évoquer une personne quel que soit son genre ».