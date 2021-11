Sébastien Ogier à 13 points d’un 8e sacre WRC

Ainsi, Sébastien Ogier et Julien Ingrassia disputent leur dernier rallye mondial ensemble. Au soir de la course transalpine, dimanche, leur association aura vécu. En effet, le copilote français souhaite ne pas prolonger son métier d’homme de droite au-delà de cette saison tandis que le pilote Toyota entamera, l’an prochain, sa semi-retraite. Il disputera six manches mondiales (le Monte-Carlo est évidemment au programme du régional de l’étape) et, peut-être, des épreuves du championnat du monde d’endurance au volant du proto Toyota. L’homme rêve de victoire aux 24 Heures du Mans après avoir marqué de son immense talent le championnat du monde des rallyes. Pourquoi pas, après tout ?

Il reste toutefois une case à remplir, côté WRC : un 8e titre à décrocher ce week-end.