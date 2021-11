Titularisation: Bokadi attend ça depuis 7 mois

Merveille Bokadi fêtera-t-il samedi contre Eupen sa première titularisation de la saison, après trois montées au jeu encourageantes à Mouscron, contre Courtrai et au FC Bruges, sept mois exactement après sa rupture du tendon d’Achille ? C’est fort probable. « J’ai travaillé comme un fou durant la trêve internationale pour revenir à 100 % », assure l’international congolais. « Je ne ressens plus la moindre gêne et je n’éprouve aucune appréhension. Il n’y a donc plus le moindre obstacle sur ma route. Moi, je suis prêt à commencer le match… »