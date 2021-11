Vaccination obligatoire: le préavis de grève de la CSC ne déstabilise pas les hôpitaux

L’accord du gouvernement fédéral pour rendre obligatoire la vaccination du personnel soignant a suscité une levée de bouclier dans les rangs syndicaux. Après la CNE non-marchand, c’est au tour de la CSC de déposer un préavis de grève dans les établissements publics de soins de santé fédéraux et wallons. A partir du lundi 22 novembre et durant une semaine, une quinzaine d’actions sont prévues dans les hôpitaux, CPAS et maisons de repos. « Le personnel est épuisé et méprisé par un gouvernement qui a signé un accord de revalorisation du secteur », dénonce le syndicat.