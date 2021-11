ING continuera de réduire son réseau d'agences l'an prochain (2)

Concrètement, ING a annoncé jeudi, en conseil d'entreprise, son intention de passer de 405 agences bancaires à la fin 2021 à 350 un an plus tard. Les fermetures concerneraient principalement les propres agences de la banque, dites "statutaires", au nombre de 94 et qui ne devraient plus être que 50 l'an prochain. Le nombre de bureaux franchisés qui fermeront n'a pas été communiqué.

Les emplacements des agences concernées par les fermetures n'ont pas non plus été précisés par la porte-parole. "Cela fera l'objet de négociations avec les partenaires sociaux", a souligné Safia Yachou.