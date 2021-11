Comment une députée veut priver le Vlaams Belang de dotation

Mélissa Hanus (PS) est la plus jeune députée de la Chambre ( élue à 26 ans en 2019). Mais elle n’a pas attendu le nombre des années pour s’attaquer à un (très) gros morceau : le Vlaams Belang. Plus exactement à la dotation publique du parti flamand d’extrême droite (7,9 millions en 2020) qu’elle veut supprimer. Rien que ça.

Point de départ : « J’ai été marquée par la montée de l’extrême droite en Belgique et sa forte présence à la Chambre », explique celle qui a revêtu un t-shirt à l’effigie de Martin Luther King pour sa prestation de serment et a refusé ce jour-là de partager le perchoir avec l’autre plus jeune député, le Vlaams Belang Dries Van Langenhove. Depuis lors, ce combat contre l’extrême droite ne l’a pas quittée. Au contraire.