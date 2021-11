Coronavirus: selon un scientifique, le patient zéro serait un vendeur au marché de Wuhan

Un scientifique s’est penché sur les comptes publics des premiers cas de covid-19 parus en Chine. Il a révélé qu’une enquête de l’Organisation mondiale de la santé s’était probablement trompée sur la chronologie précoce de la pandémie, selon les informations du New York Times . Cette nouvelle analyse suggère que le premier cas atteint par le covid-19 était un vendeur d’un grand marché de viande et de fruits de mer à Wuhan, et non un comptable qui vivait à plusieurs kilomètres de ce marché.