ING va fermer de nouvelles agences

La banque ING souhaite poursuivre la réduction de son réseau d’agences l’an prochain, indique jeudi une porte-parole, confirmant une information du quotidien De Tijd . L’opération ne devrait pas s’accompagner de pertes d’emploi. Les syndicats restent cependant inquiets.

Concrètement, ING a annoncé jeudi, en conseil d’entreprise, son intention de passer de 405 agences bancaires à la fin 2021 à 350 un an plus tard. Les fermetures concerneraient principalement les propres agences de la banque, dites « statutaires », au nombre de 94 et qui ne devraient plus être que 50 l’an prochain. Le nombre de bureaux franchisés qui fermeront n’a pas été communiqué.