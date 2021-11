Météo: l’IRM lance une alerte jaune

En soirée et pendant la nuit, le ciel deviendra très nuageux partout en Belgique et les nuages bas pourront toujours réduire la visibilité en Ardenne.

Attention au brouillard, en particulier à Liège, Namur et aux Luxembourg. Il sera présent jusque vendredi vers midi. En Ardenne, il sera particulièrement répandu et pourra parfois limiter la visibilité à moins de 500 m, voire localement même à moins de 200 m.

Ce soir et cette nuit, le ciel deviendra très nuageux partout. Par moments, de faibles bruines pourront se produire. Les températures resteront douces avec des minima de 3 à 4 degrés en haute Ardenne et de 11 degrés en bord de mer. Le vent de sud-ouest restera modéré dans la plupart des régions, et faible en Ardenne.