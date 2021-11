Etats-Unis: plusieurs Etats enquêtent sur Instagram et son impact sur les enfants

Les procureurs généraux de plusieurs Etats américains ont annoncé jeudi avoir ouvert une enquête commune sur l’application Instagram et son impact sur les enfants.

Ils « examinent si la maison mère d’Instagram, Meta, a enfreint les lois sur la protection des consommateurs et mis le public en danger », a précisé la procureure générale du Massachusetts, soulignant que l’enquête est co-dirigée par des représentants des Etats de Californie, Floride, Kentucky, Nebraska, New Jersey, Tennessee et du Vermont. Les procureurs généraux de New York et du Colorado ont aussi fait part de leur participation.