Caroline Désir justifie l’absence de masque pour les élèves de primaire: «C’est aux adultes de se protéger»

Le Codeco de ce 17 novembre a décidé que les enfants devraient porter le masque à l’intérieur dès 10 ans, sauf à l’école. Les experts du GEMS avaient pourtant préconisé le port du masque pour les enfants dès 9 ans. Dans les autres pays, il y a énormément de pratiques différentes selon la ministre. Des obligations dès 2, 6 ou 12 ans. « Ce sont des choix de société, des choix politiques. »

> Port du masque dès neuf ans: un poids sociétal pour une très jeune génération

Selon elle, il y a principalement deux raisons à cette décision.

La première est que l’on sait « que c’est extrêmement difficile pour la plupart des enfants de porter un masque convenablement pendant huit heures d’affilée, sans le toucher, l’enlever, jouer avec, etc ». La deuxième est en lien avec les inconvénients du port du masque. « Les enfants français (qui portent le masque dès 6 ans) ont été interrogés. Il y a plus de la moitié des enfants français qui se plaignent de maux de tête persistants. Cela occasionne des troubles de l’apprentissage et de la concentration », selon Caroline Désir au micro de la RTBF .