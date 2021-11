Max Verstappen sur sa manœuvre controversée au Brésil: «Si je devais la refaire, je la referais»

Au 48e tour de la course sur le circuit d’Interlagos, alors qu’Hamilton tentait de dépasser Verstappen par l’extérieur, le Néerlandais l’a bloqué et a forcé son rival britannique à quitter la piste pour éviter la collision. La direction de course a examiné l’incident pendant la course, mais n’a vu aucune raison d’intervenir.

« En tant que pilotes, nous savons exactement ce que nous pouvons et ne pouvons pas faire dans une voiture », a souligné Verstappen. « Nous avons bataillé dur et fréiné tard dans le virage, et nos pneus étaient assez usés. Si j’avais viré un peu plus brusquement à gauche, j’aurais quitté la piste. »

Hamilton a finalement réussi à dépasser Verstappen plus tard dans la course, au 59e tour avant de remporter la victoire. Verstappen a terminé deuxième et a vu son avance au Championnat du Monde chuter à 14 points.

Mercedes a officiellement porté plainte mardi contre la manœuvre de Verstappen à São Paulo sur base d’images vidéo tournées dans le cockpit du Néerlandais et auxquelles la direction de course n’avait pas pendant la course.