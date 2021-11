Noor Vidts: «Je veux continuer à me concentrer sur le plaisir»

Au stage du Team Belgium, à l’exception des Red Lions qui font nombre, les médaillés des derniers JO, de Nafi Thiam à Nina Derwael, en passant par Wout van Aert, Matthias Casse, Bashir Abdi et les cavaliers de l’équipe de jumping, ont tous déclaré forfait cette semaine. En revanche, Noor Vidts, qui avait frôlé le podium de l’heptathlon à Tokyo en terminant 4e à 19 petits points de la Néerlandaise Emma Oosterwegel, est bel et bien présente. Et sa joie de l’époque, tellement communicative, est toujours la même un peu plus de trois mois plus tard !

« Le sentiment général que j’ai retiré de ce concours est du pur bonheur », confirme-t-elle. « Et non, je n’ai aucun regret d’avoir loupé la médaille de bronze d’un si petit écart. Lors de cet heptathlon, j’ai battu cinq records personnels (100 m haies, poids, 200 m, javelot et 800 m) et réussi une meilleure performance de l’année (hauteur). Je n’aurais pas pu faire mieux, vraiment ! »