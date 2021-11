David Clarinval: «Des fermetures pendant les fêtes, ce serait mortel pour les indépendants»

Malgré les critiques des experts sur les mesures, le ministre des Indépendants se félicite d’avoir évité les fermetures de secteur, estimant que les entreprises n’ont plus la carrure pour y résister et que la santé est en même temps préservée.

L’encre du compromis sur les mesures sanitaires à peine sèche, les experts sont pour le moins circonspects et Frank Vandenbroucke (Vooruit) soupçonne lourdement que cela ne sera pas suffisant. Face à ces voix qui estiment que la santé est lésée, David Clarinval (MR), ministre des Indépendants entend, lui, rappeler les intérêts économiques en jeu qu’il estime avoir préservés par compromis. « Je suis assez satisfait des décisions prises, même si c’est vrai qu’elles ne sont faciles pour personne. Mais j’avais souhaité que l’on ne ferme plus aucun secteur, parce que c’est la hantise des entreprises, des commerçants, des indépendants. C’était la base de discussion : éviter une fermeture de secteurs comme on l’a connue et qui a été traumatisante et a surtout engendré des pertes économiques majeures. »