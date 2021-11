Frank Vandenbroucke: «Je ne sais pas si ces mesures seront suffisantes»

Du dernier Comité de concertation (Codeco), on pourrait croire que le ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke (Vooruit), est sorti frustré et c’est ce qu’assurent plusieurs de ses collègues. Pourtant, lors du congrès des économistes de langue française qui se tenait à la Banque Nationale de Belgique, il a tenu à minimiser son courroux. « Ce qui a été dit sur le fait que j’étais sorti du Codeco en disant qu’on se reverrait avant la fin de la semaine prochaine n’est pas tout à fait correct. J’ai dit cette phrase pour forcer quelques mesures, mais pas à l’issue du débat. Je me suis battu, dans la réunion, en me reposant sur le rapport du Gems que je trouvais assez équilibré et réaliste (il prônait des mesures plus strictes, NDLR). Le débat a été difficile et on est tombé sur un compromis. Et comme toujours, quand il y a compromis, je m’y tiens. Pour être très clair, je ne sais pas si ces mesures seront suffisantes. Il faut maximaliser la chance de réussir et minimaliser le risque de lockdown. Comment ?