Pour un proche de Joan Laporta, Lionel Messi était trop vieux pour rester au Barça

Lionel Messi trop vieux pour rester au Barça, voilà un avis tranché qui devrait faire couler beaucoup d’encore en Espagne. Il émane de José Elias, un richissime hommes d’affaires soutien de Joan Laporta lors de la dernière campagne présidentielle. « La fin de Messi se voyait. Il fallait construire une nouvelle équipe, et Messi ne pouvait pas en être » a-t-il déclaré sur les ondes d’une radio espagnole. « Il a un âge qui ne lui permet pas d'être au Barça. Convertir le Barça en une équipe victorieuse passe par un projet post-Messi. Il fallait prendre une décision à un moment donné. (...) Un cycle se terminait pour Messi. »

« Le laisser partir un an plus tôt »

Pour José Elias, le Barça aurait même dû se séparer de l’Argentin un an plus tôt. « Ce que j'ai dit, c'est que, en tant que Culé, en tant que José Elías, si nous avions laissé partir Messi un an plus tôt, nous aurions gagné de l'argent. Si nous avions pris 100 millions d'euros, j'aurais été heureux de cela. La fin de Messi était en vue ; si ce n'était pas l'année dernière, c'était cette année... »