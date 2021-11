Manoeuvre controversée de Verstappen au Brésil: pas encore de réponse officielle à la plainte de Mercedes

La direction de course a enquêté sur l’incident pendant la course, mais n’a vu aucune raison d’intervenir. Deux jours plus tard, Mercedes a protesté officiellement. Selon l’écurie d’Hamilton, Verstappen aurait au moins dû recevoir une pénalité de temps pour son action. Mercedes a demandé la réouverture de l’affaire, sur la base d’images vidéo prises depuis le cockpit de Verstappen, des images qui n’étaient pas disponibles pour les officiels pendant la course.

L’audience de jeudi à Doha visait à déterminer si Mercedes est légitimement en mesure de faire réévaluer l’incident. Plus précisément, la question est de savoir si un élément essentiel, pertinent et nouveau est découvert, qui n’était auparavant pas disponible pour les parties qui demandent la procédure.

Hamilton a gagné le Grand Prix du Brésil après avoir dépassé Verstappen au 59e tour. Le Néerlandais a terminé deuxième et a vu son avance au classement de la Coupe du monde chuter à 14 points, avec trois courses à disputer.