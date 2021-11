Coronavirus: chacun pour soi, chacun chez soi et le ciel t’aidera…

Ce mercredi, le Premier ministre, Alexander De Croo, exhortait : « Nous devons tous être solidaires dans la lutte dans tous les secteurs. Cela ne sert à rien de dire que ce sont les autres qui sont responsables et il faut agir partout. » Le résultat obtenu est un gigantesque bras d’honneur. A peine le Codeco terminé, c’est la foire aux individualités et aux cas particuliers qui s’est déclenchée. Ce sont les entreprises, par la voix tonitruante de la FEB et des autres organisations patronales, qui disent non au télétravail de quatre jours. Ce sont les boîtes de nuit qui assassinent les mesures qui leur sont imposées. La veille, c’était les syndicats de soignants qui éructaient contre l’obligation de vaccination assortie de sanctions.