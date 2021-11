Coronavirus: deux tiers des Belges comprendraient un nouveau confinement

Seuls 3 % des Belges estiment « très élevées » les chances de fêter Noël et le Nouvel An normalement et 18 % considèrent cette probabilité « élevée », selon le sondage. Les autres – une large majorité de 79 % – n’ont que peu d’espoir. Ils estiment que la possibilité de pouvoir célébrer les fêtes de fin d’année normalement avec de nombreux amis et membres de la famille est « faible », voire « très faible ».