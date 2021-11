Vaccination obligatoire: «Si le 1er avril il y a 15% de soignants en moins, ce sera une catastrophe»

Tout comme le Premier ministre Alexander De Croo, Evelyne Magerat, secrétaire permanente CNE, affirme que convaincre est plus efficace qu’obliger. « Aujourd’hui, on est face à une bombe à retardement ».

Elle a souligné le choc du personnel soignant face à cette proposition après 20 mois de lutte durant laquelle le personnel des soins de santé a été acclamé en héros. « Au début sans protection ni matériel, certains y ont laissé leur peau. Aujourd’hui, après avoir été applaudi, ils se sentent trahit ».

« Le vrai problème actuellement c’est le manque de bras », insiste la secrétaire permanente CNE. « La sanction est complètement disproportionnée. Est-ce que le gouvernement va vraiment mettre ces personnes de côté qui ont été essentielles durant la crise ? » Pour rappel, la proposition visant l’obligation vaccinale des soins de santé détaille qu’un chômage temporaire sera infligé en cas de non-respect de l’obligation pour ensuite laisser place à un chômage classique. « On va donc se priver d’une partie des travailleurs qui ne sont pas vaccinés alors qu’aujourd’hui on est déjà en sous-effectifs ? »

À lire aussi Le covid devrait devenir une infection saisonnière… mais quand?

Le vaccin reste un « moyen universel » de sortir de la crise

Pour Evelyne Magerat, la vaccination est bel et bien le moyen universel de s’en sortir mais il reste certaines réticences pour certains. « Il y a des personnes qui ont eu le covid et qui veulent attendre le résultat de leur immunité dans leur prise de sang. Il y a aussi des futures mamans qui ont des réticences quant à la maternité. Enfin, il y a les irréductibles anti-vaccins ». S’ajoutent à cela, les personnes qui ont déjà reçu une ou deux doses mais qui ne souhaitent pas recourir à une troisième dose ou plus.