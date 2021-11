Le covid 21, Jacques Van Gompel et les Plaisirs d’hiver: les gagnants et les perdants de la semaine

Les gagnants

Le covid 21

Le Premier ministre l’a dit : on ne devrait plus parler du covid 19, mais du covid 21. Rapport au variant delta qui fait la loi cette année. Comme un bon vin, l’épidémie a donc son millésime. A ne pas confondre avec la COP26, COP27, etc. Au train (de sénateur) où vont les choses, un covid 22 viendra bientôt, puis un covid 23, etc. Il y aura des grandes années, des crus moyens, des piquettes sans besoin de piqûres.

Jacques Van Gompel