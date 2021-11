Un Diable rouge aurait été testé positif après le match au pays de Galles

La trêve internationale terminée, les joueurs ont pu regagner leur club. Et comme le veut la désormais tradition, ceux-ci se soumettent dès leur retour à des tests, antigéniques d’abord, PCR ensuite. HLN annonce au conditionnel un contrôle positif pour l’un des joueurs du match pays de Galles-Belgique disputé mardi dernier à Cardiff (1-1). Il s’agirait d’un Diable rouge ayant pris part activement à la rencontre, mais son identité n’a pas encore été confirmée. En Angleterre et aux Pays-Bas , on se demande si ce joueur ne serait pas Kevin De Bruyne, absent de l’entraînement de Manchester City au contraire de nombreux autres internationaux du club.

Si le test positif venait à être confirmé, il s’agirait d’une tuile pour de nombreux clubs, les Diables ayant partagé le vestiaire plusieurs jours. L’avantage des clubs professionnels est d’être rodé au testing rapide. Elément important en Pro League, car les joueurs cas contacts à haut risque doivent se mettre en quarantaine jusqu’à présentation d’un test négatif. C’est, en revanche, plus délicat pour les joueurs non vaccinés : pour pouvoir jouer, ceux-ci doivent respecter une quarantaine de sept jours, correspondant à l’échéance du second test qui doit évidemment s’avérer négatif. Toujours est-il que De Ketelaere, Vanaken (Bruges) et Vanzeir (Union St-Gilloise) sont bien sélectionnés pour jouer avec leur club ce weekend en D1A.