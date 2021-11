Vaccination obligatoire des soignants: Setca et CGSP déposent aussi un préavis de grève

Les syndicats socialistes Setca et CGSP ont déposé conjointement un préavis de grève avec effet immédiat concernant tous les travailleurs et travailleuses des hôpitaux privés et publics bruxellois, annoncent-ils vendredi.

Le préavis couvre toute action protestant contre la charge de travail, les coupes budgétaires, le manque de personnel, les normes d’encadrement « datées », le raccourcissement des durées de séjour ? Tous des éléments « qui rendent le travail insoutenable ».

Le dépôt de préavis de grève a été précipité par le cadre décidé lundi par le gouvernement fédéral pour la vaccination obligatoire du personnel soignant. Cette obligation devrait entrer en vigueur au 1er janvier, date après laquelle une période de transition de trois mois débutera. Pendant ce temps, les soignants et soignantes qui ne sont pas vaccinés seront mis au chômage temporaire covid. Si à la date du 1er avril, ils et elles ne bénéficient toujours pas d’une couverture vaccinale, ils seront licenciés et leur accès à la profession leur sera retiré.

Ces sanctions ont offusqué les syndicats, qui dénoncent la possibilité de licencier dans un secteur touché par une pénurie de main-d’œuvre et qui se trouvent en première ligne du combat contre le coronavirus. « Il est inacceptable de licencier les uns et d’augmenter/dégrader la charge de travail des autres », dénoncent ainsi le Setca et la CGSP qui suivent de près la décision de la CSC jeudi de déposer un premier préavis de grève pour certains hôpitaux wallons.

La classe politique se déchire

« Quand on prend des décisions, il faut les mettre en œuvre », a déclaré vendredi Conner Rousseau, le président de Vooruit, au micro de Radio 1 à propos de la vaccination obligatoire dans le secteur des soins de santé. Mais le président du PS Paul Magnette a remis en cause cette décision alors que le vice-Premier ministre socialiste Pierre-Yves Dermagne avait donné son feu vert. Il estime qu’il ne peut y avoir d’obligation pour les soignants si elle ne s’applique pas à la société dans son ensemble.

Le PS souhaite que les personnes non-vaccinées ne soient pas licenciées mais suspendues, afin d’obtenir une allocation temporaire qui ne diminue pas avec le temps. Pierre-Yves Dermagne devrait proposer cette modification lors d’un nouveau kern vendredi matin.