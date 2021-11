Les concerts se mettent au vert: impact réel ou «green washing»?

A l’instar de Coldplay, de plus en plus d’artistes prennent conscience que la musique « live » a un énorme coût environnemental. Ils cherchent à repenser le métier, mais ce n’est pas si simple…

Les stades de foot n’avaient pas été conçus pour ça. Mais le succès toujours grandissant des groupes de rock en a décidé autrement. En 1979, la musique live entre dans une nouvelle ère quand Led Zeppelin se produit devant 200.000 personnes sur la plaine de Knebworth. C’est la première fois qu’un seul groupe rassemble autant de monde pour un concert payant. Le stadium rock est né. Sa règle est la démesure.

Dans les décennies qui suivent, le but (non avoué) de tout groupe populaire est de fédérer le plus de monde possible sur son seul nom. Etre au sommet de la pyramide. Queen, les Stones, U2, Johnny… L’économie de marché tourne à plein régime. Les concerts dans les stades et les grandes plaines se multiplient en parallèle des festivals. Cet été, tandis que Rammstein mettra le feu à Ostende, le stade Roi Baudouin accueillera Ed Sheeran à deux reprises et Coldplay… quatre fois. Un record.