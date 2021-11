L’argent ne fait pas le rendement au FC Barcelone: voici le salaire de chaque joueur du Barça cette saison

Les joueurs les mieux payés du FC Barcelone ne sont pas ceux qui jouent le plus, loin s’en faut.

En proie à de sérieux problèmes de trésorerie , le Barça vit une première partie de saison délicate sur le plan sportif. Le plafond salarial autorisé par la Liga a contraint le club catalan de se séparer de sa légende Lionel Messi . Dans le même temps, d’autres cadors - Gérard Piqué, Sergio Busquets ou encore Jordi Alaba - consentaient à une baisse sensible de leur salaire devenue inéluctable pour pouvoir rester à bord du navire blaugrana, celui de leur coeur.