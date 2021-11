Ces Polonais qui secourent les migrants à la frontière

Chacun des bocaux porte une étiquette indiquant la date de fabrication et de pasteurisation, la composition et les destinataires de la soupe qu’il contient. Du bouillon pour les personnes qui se cachent, qui n’ont rien avalé depuis longtemps. Une soupe de tomates consistante avec des betteraves et des lentilles pour les bénévoles. Un cuisinier de Varmie ajoute : « Nous y avons aussi mis notre amour, notre gratitude, notre solidarité et notre espoir. »