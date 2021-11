Trafic de drogue en Belgique: neuf arrestations et d’importantes saisies de stupéfiants

Treize perquisitions ont été opérées simultanément, à Bruxelles essentiellement, et dans le Brabant wallon. Dix suspects ont été appréhendés. Neuf d’entre eux ont ensuite été placés sous mandat d’arrêt par le juge d’instruction brabançon en charge du dossier.

Les investigations ont amené à la découverte et à la saisie de 61 kilos de résine de cannabis, 18 kilos de cocaïne, plus de 4.000 pilules de drogue de synthèse (XTC), plus de 6.000 euros en cash, deux armes de poing et une arme de guerre.

L’opération de mercredi a mobilisé 91 policiers, issus principalement de la police judiciaire fédérale du Brabant wallon, de la direction de coordination et d’appui déconcentré (DCA) du Brabant wallon, de la zone de police d’Ottignies/Louvain-la-Neuve, de la police judiciaire fédérale de Bruxelles, ainsi que des zones de police Montgomery (Etterbeek) et BruWest (Molenbeek). Trois maîtres-chiens spécialisés en détection de stupéfiants ont également été réquisitionnés.