Rallye de Monza : Sébastien Ogier ne veut pas traîner sur le chemin du titre

Après les deux premières spéciales du rallye de Monza, les Toyota d’Ogier et Evans comptent déjà plus de 15 secondes d’avance sur le reste du peloton, emmené par Neuville (Hyundai).

Si au gré de sa longue carrière déjà jalonnée de sept titres mondiaux, Sébastien Ogier s’est avéré être un expert en gestion de course, le Français a rarement fait des calculs « à la petite semaine ». Et il n’a visiblement pas l’intention de s’y mettre, alors qu’il aborde ce week-end du côté de Monza le dernier rallye de la saison WRC qui devrait le mener vers un huitième sacre.

Ainsi, après deux premières spéciales (de 11 et 22 km) disputées sur des routes recouvertes de feuilles mortes, et cachées sur certains sommets par un épais brouillard, le Gapençais a d’emblée pris la direction des opérations, en devançant son équipier et dernier rival pour le titre Elfyn Evans. Celui-ci a pris la deuxième spéciale à son compte, mais accuse néanmoins un retard de 3,5 secondes après ces deux premiers exercices.

Freinages délicats pour Neuville

Derrière, le reste de la meute a déjà compris qu’elle « ne jouait pas avec ». Jugez plutôt : Thierry Neuville (Hyundai), qui se disait avoir un peu gêné sur certains freinages, emmenait le peloton, à 16,8 secondes du leader, devant son équipier Sordo (à 17,4 sec.). Et les autres étaient encore plus éloignés ! Solberg (Hyundai), 5e à 28,4, et Fourmaux (Ford), 6e à 30,3. Suivaient encore à plus d’une demi-minute : Greensmith (Ford, à 39,9 sec.), Katsuta (Toyota, à 40,7 sec.), et Suninen (Hyundai, à 42,5 sec.), le remplaçant d’Ott Tanak, retenu « pour des raisons familiales ».