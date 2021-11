De retour avec son nouvel album «Civilisation», Orelsan frappe fort

Depuis L’école est finie, disque de diamant et trois Victoires de la Musique à la clé, Orelsan est devenu le vrai patron du rap français, le plus fédérateur aussi, avec un public tellement large, de tous âges, qu’il accentue plus que jamais sa différence. Né Aurélien Cotentin à Alençon il y a trente-neuf ans et citoyen de Caen depuis ses 16 ans, ce fils d’institutrice et de directeur d’école est un peu l’Eminem du rap français. Français bon teint, étranger à la scène rap d’origine allochtone des banlieues de Paris ou de Marseille, il s’est imposé par un talent fou pour la formule qui marque, le flow et ses textes chocs.

L’odeur de la manif

Loin des provocations de ses débuts (Sale pute et Saint-Valentin misogynes qui lui ont valu des soucis avec la justice), Orelsan revient avec Civilisation, dans la foulée du documentaire biographique Montre jamais ça à personne réalisé par son frère Clément et sorti en six épisodes sur Amazon Prime Video. Angèle (qu’il a retrouvée sur le tournage du nouvel Astérix de Guillaume Canet) utilise la même technique promotionnelle. À la différence qu’Orelsan a l’habitude de ne pas parler à la presse, préférant proposer quinze éditions limitées au visuel différent du même disque. Un disque très attendu puisqu’avant même sa sortie vendredi, grâce aux précommandes il était déjà disque d’or.