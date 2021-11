Orelsan manifeste

Depuis L’école est finie, disque de diamant et trois Victoires de la Musique à la clé, Orelsan est devenu le vrai patron du rap français, le plus fédérateur aussi, avec un public tellement large, de tous âges, qu’il accentue plus que jamais sa différence. Né Aurélien Cotentin à Alençon il y a trente-neuf ans et citoyen de Caen depuis ses 16 ans, ce fils d’institutrice et de directeur d’école est un peu l’Eminem du rap français. Français bon teint, étranger à la scène rap d’origine allochtone des banlieues de Paris ou de Marseille, il s’est imposé par un talent fou pour la formule qui marque, le flow et ses textes chocs.