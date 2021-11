Coronavirus - Le chômage temporaire au plus bas, mais toujours fort utilisé dans les hôtels bruxellois

La situation varie selon les secteurs. L'horeca est ainsi celui qui utilise le plus cette mesure de soutien du gouvernement fédéral, avec 6,25% des jours prestés comptés comme du chômage corona. Les compagnies aériennes (5,17%) et le secteur du spectacle (3,7%) suivent.

A Bruxelles, l'utilisation du chômage temporaire par les bars et cafés a chuté en un mois. Pour la première fois, l'utilisation du chômage corona est passé sous la barre des 10% dans la capitale pour les bars et cafés, une proportion qui était déjà atteinte dans le reste du pays. En septembre, 41,03% des jours étaient encore prestés sous le régime de chômage corona dans les bars et cafés bruxellois tandis qu'en octobre, ce n'était plus que 8,13%, relève SD Worx. L'introduction du Covid Safe Ticket le 15 octobre ne semble dès pas avoir eu d'impact sur l'emploi de ces établissements.