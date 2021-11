Dans LéNA cette semaine: ces Polonais qui secourent les migrants à la frontière biélorusse

Depuis cet été, le régime d’Alexander Loukachenko joue à un jeu cynique. Le dictateur biélorusse organise la venue sur son sol de migrants, venus principalement du Moyen-Orient, leur promettant un passage vers l’espace Schengen. En Pologne, des centaines de personnes sont massées derrière des barbelés côté biélorusse, avant d’être littéralement poussées vers des garde-frontière polonais qui les repoussent. Les températures tombent déjà bas, en ce mois de novembre, et des drames humains se profilent.

Des jeunes filles de la fondation Ocalenie réchauffent de la soupe, la versent dans des thermos puis la mettent dans des sacs à dos. Puis elles partent pour l’emplacement indiqué par une punaise sur une carte, où des gens attendent de l’aide. Plus au sud, Granica rassemble différentes ONG et de simples individus. Il y a également le groupe Dom à l’Est. Et au Nord, le Club de l’intelligentsia catholique. Tous ces groupes s’efforcent d’échanger des informations pour intervenir au plus vite.