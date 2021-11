Les 24h vélo de Louvain-la-Neuve sont annulées

Le CSE Animations a indiqué des difficultés d’organisations pour l’édition reportée en mars 2022 ainsi que pour le prochain événement quelques mois plus tard seulement. La prochaine édition se tiendra donc en octobre 2022.

Initialement déplacées d’octobre 2021 à mars 2022, les 24 heures vélo de Louvain-la-Neuve de l’année académique 2021-2022 sont annulées, a annoncé vendredi le CSE Animations par voie de communiqué.

« C’est la décision la plus responsable et la plus raisonnable à prendre », indique Lucie Drygalski, la présidente du cercle étudiant qui organise l’événement.