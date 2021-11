Le jeune Eliot Matazo impressionne avec Monaco: «Les Diables? Un rêve, mais aussi un objectif» (vidéo)

Les sélections récentes des jeunes Arthur Theate et Dante Vanzeir chez les Diables donnent des idées à d’autres joueurs prometteurs. L’équipe se renouvelle et certains se verraient bien intégrer progressivement la sélection de Roberto Martinez. Eliot Matazo fait partie de ces jeunes joueurs dont on parle de plus en plus. Le milieu de 19 ans multiplie les apparitions ces dernières semaines avec l’AS Monaco et s’installe peu à peu dans le 11 titulaire de Niko Kovac. Questionné au sujet des Diables par nos confrères d’Eleven, le Diablotin n’a pas caché son désir d’un jour porter la vareuse nationale à l’échelon supérieur : « Le coach (NDLR : Roberto Martinez) parle souvent d’un renouveau dans cette équipe nationale. C’est un rêve, mais en même temps ça devient aussi peu à peu un objectif. » Matazo ne se montre pas pressé pour autant :«Je n’en fais pas une fixation. Je sais de toute façon que ça passe d’abord par l’enchainement de bonnes performances en club ! »