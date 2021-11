Coronavirus - L'épargne des ménages due à la crise sanitaire ne sera pas réinjectée dans la consommation

La pandémie a eu un impact majeur sur la manière de consommer et d'épargner des familles. Si le plan de soutien du gouvernement a partiellement amorti le choc financier et a même amélioré leur pouvoir d'achat sur le plan macroéconomique, la consommation des ménages a chuté de plus de 8% en 2020. Bien que partiellement due à une perte de revenus ou à une détérioration de la situation financière, cette baisse est surtout liée à l'"épargne forcée" résultant d'une limitation des possibilités de consommation. Les ménages à hauts revenus, en particulier, ont ainsi constitué un important excédent d'épargne alors que la plupart des ménages aux revenus faibles ont vu leur situation financière se détériorer et avaient donc moins à dépenser ou à épargner.

L'excédent d'épargne semble se concentrer dans les ménages aux revenus les plus élevés et il y a peu de chances que ces montants supplémentaires soient destinés à soutenir la consommation à l'avenir, souligne la Banque nationale. En outre, une grande partie de cette épargne excédentaire a été investie dans des actifs moins liquides et plus risqués, tels que des investissements en Bourse ou dans l'immobilier. Cela va à l'encontre des "hypothèses selon lesquelles une demande refoulée (pent-up demand) ou une consommation de vengeance (revenge consumption) serait le principal moteur de la reprise économique, du moins au cours des mois à venir.", indique le rapport.