Le front commun CSC-FGTB annonce une manifestation nationale le 6 décembre

C’est bien entendu la facture énergétique qui est la principale préoccupation des organisations syndicales, en raison de l’explosion des prix du gaz, du mazout et des carburants. Mais pas seulement. Le tract commun aux deux syndicats dénonce également la modération salariale qui s’applique via la loi de 1996 sur la promotion de l’emploi et la sauvegarde préventive de la compétitivité et rappelle la nécessité de maintenir l’indexation automatique des salaires. Enfin, la mobilisation porte également sur la défense des libertés syndicales, en raison de la condamnation, voici un mois, de représentants syndicaux de la FGTB pour leur présence lors du blocage du pont de Cheratte, en octobre 2015.

À lire aussi flambee-des-prix-de-lenergie-pas-dembellie-avant-lete-2022 (3)

A l’origine, l’organisation d’une action était essentiellement motivée par cette condamnation en appel qui frappe notamment Thierry Bodson, actuel président de la FGTB et président de l’Interrégionale wallonne du syndicat socialiste au moment des faits. « Mais la question de l’augmentation des prix et notamment des prix de l’énergie remonte via toutes nos centrales, signale-t-on à la rue Haute. Elles ont insisté pour que l’on délivre un message sur le pouvoir d’achat ».