Viols passés sous silence, pédophilie, violence: le journaliste sportif d’investigation Romain Molina secoue le monde du football avec de graves accusations (vidéo)

Connu pour avoir fait trembler le milieu du sport avec des enquêtes à grand retentissement sur les transferts dans le foot, Romain Molina a accusé plusieurs acteurs du foot de faits graves et multiplié les récits glaçants lors d’un live organisé sur Twitter. En présence virtuelle de 70.000 internautes dont des joueurs et des dirigeants de Ligue 1, le journaliste français a notamment soulevé, sans le citer, le cas d’un « international français » au comportement violent : « Il était défoncé tellement il avait bu. Il a fait l’hélicoptère avec son organe génital alors que la fille ne voulait pas. Il lui a mis une droite et un coup de pied alors qu’elle était au sol. » Romain Molina assure que ces agissements - rien ne les prouve à ce jour - auraient été passés sous silence : « Son club a réussi à tout cacher, parce qu’il fallait transférer le joueur l’année suivante. »

Romain Molina assure avoir encore de nombreuses révélations sous le coude et a promis de tout déballer dans un prochain live... Précisons, surtout au regard de la gravité des propos, qu’aucune de ces accusations n’a pu être recoupée à ce jour et le journaliste n’a étayé ses propos d’aucune preuve tangible. Il n’a pas non plus publié la rediffusion du live.