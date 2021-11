Rallye de Monza : Ogier et Toyota survolent les débats (vidéo)

Avant le départ de ce rallye de Monza, ultime manche du championnat du monde 2021, on ne se faisait certes pas beaucoup plus d’illusions chez Hyundai pour le titre des constructeurs que dans le chef d’Elfyn Evans pour celui des pilotes. Mais là, la démonstration est cinglante. D’une part, Sébastien Ogier survole littéralement les débats : il a pris trois des quatre meilleurs temps à son compte pour, au bout de cette première matinée du rallye de Monza, compter un avantage de 6,5 secondes d’avance sur son équipier Elfyn Evans, dernier pilote à pouvoir lui contester le titre de champion du monde cette année.

Et du côté du constructeur coréen, c’est clairement par une grosse gifle que cette décevante campagne est en passe de se conclure. En quatre spéciale à peine, Thierry Neuville, le plus fringant des pilotes Hyundai, comptait déjà près d’une demi-minute de retard sur Ogier (27,2 sec. exactement). « J’ai tout donné, je ne sais pas ce que je peux faire de plus, mais je dois reconnaître que l’on perd beaucoup sur le mouillé et qu’il va falloir résoudre cela », confiait notre compatriote à la sortie de la 4e spéciale, interrompue en raison de l’évacuation d’un spectateur malade. Dani Sordo (pointé 4e après la 3e spéciale) a dû interrompre son effort, mais avant cela, lui aussi se plaignait du comportement de sa voiture. Trois spéciales seront proposées cet après-midi sur le circuit de Monza.