Retraité depuis 2020, le Liégeois Steve Darcis a été mis à l’honneur par l’ATP (vidéo)

Le Liégeois de 37 ans, qui n’a plus joué depuis janvier 2020, a été mis à l’honneur en tant que jeune retraité par Andrea Gaudenzi, le président de l’ATP, circuit professionnel masculin de tennis.

Ancien 38e mondial, classement atteint en mai 2017, Darcis compte deux titres à son palmarès, acquis à Amersfoort (2007) et Memphis (2008). Connu et reconnu pour son jeu créatif et ses performances en Coupe Davis, le ’Shark’ est revenu sur les meilleurs moments de sa carrière.