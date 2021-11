Congo Hold-up: le clan Kabila a détourné au moins 138 millions de dollars de fonds publics

« Le Soir » et ses partenaires publient dès ce vendredi l’enquête « Congo Hold-up ». La face cachée de la kleptocratie congolaise : corruption, détournements, clientélisme… Avec le concours de la banque BGFI, l’ex-régime de Joseph Kabila a détourné quelque 138 millions de dollars en six ans.

Président de la République démocratique du Congo de 2001 à 2018, Joseph Kabila coule désormais des jours heureux dans sa ferme privée de Kingakati, à 50 kilomètres de la capitale Kinshasa. Tandis que plus de 70 % des Congolais survivent avec moins de 2 dollars (1,76 euro) par jour, Joseph Kabila et sa famille ont accumulé une fortune colossale au cours de ces années de pouvoir sans partage. Selon une enquête publiée par Bloomberg en 2018, le clan présidentiel possède 120 permis miniers et plus de 70 entreprises d’une valeur de plusieurs centaines de millions de dollars.

Cet argent vient, en grande partie, de la corruption et du détournement massif de fonds publics. C’est ce que révèlent à partir d’aujourd’hui Le Soir et ses partenaires du projet Congo Hold-up grâce à la plus grande fuite de données jamais survenue en Afrique.