La pandémie a sensiblement gonflé l’épargne des plus aisés

L ockdowns successifs obligent, la pandémie a, à partir de mars 2020, eu un impact certain sur nos comportements d’épargne et de consommation. Selon la Banque Nationale de Belgique (BNB) qui s’est penchée sur la problématique dans une récente étude, l’incidence du covid à ces niveaux serait même « considérable ».

Ainsi, chez nous, le taux d’épargne a battu un record en 2020 et s’est maintenu ensuite « plus élevé qu’ordinaire » pendant une longue période. Conséquence : on note dans notre pays « un excédent d’épargne » substantiel. Attention, cependant, tous les Belges ne se sont pas « enrichis » pendant la crise.