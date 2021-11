Coronavirus - Salaire garanti dans l'attente du résultat d'un test en cas de symptômes légers

Le gouvernement fédéral a mis à disposition un outil en ligne, qui permet, en répondant à quelques simples questions, de déterminer si nos symptômes pourraient correspondre à une infection du Covid-19. Si tel est le cas, un code pour réaliser un test est fourni et la personne doit observer une quarantaine en attendant les résultats. Le salaire est garanti durant cette période, jusqu'à l'obtention du résultat et pour 36 heures au maximum. Il est également possible d'effectuer un test rapide antigénique où le résultat est obtenu en une quinzaine de minutes.

Ce dispositif s'applique jusqu'au 28 février 2022 et les salariés pourront y avoir recours trois fois au maximum.