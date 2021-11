Podcast - Congo Hold-up, un «leak» pas comme les autres

« Congo Hold-up » va dévoiler à partir de ce vendredi les astuces utilisées par la banque BGFI et ses clients pour dissimuler la corruption endémique et le détournement de l’argent public en RD Congo. 19 médias internationaux, dont « Le Soir » et « De Standaard » en Belgique, et cinq ONG, ont enquêté plusieurs mois sur une fuite de plus 3,5 millions de documents et de millions de transactions.