La violence psychologique, type de violence le plus fréquent en milieu sportif chez les jeunes

57.3% des jeunes francophones de moins de 18 ans ont vécu des expériences de violence psychologique modérée à grave et plus d’un tiers ont subi des violences physiques. C’est ce qui ressort d’une étude en ligne réalisée auprès de 1472 francophones âgés de 18 à 30 ans ayant pratiqué une activité physique et sportive dans un contexte organisé jusqu'à l'âge de 18 ans. Pour près de 67 % des sondés, la violence psychologique constitue le premier type de violence la plus fréquente subie en milieu sportif, avant la violence physique (51.8%), la violence sexuelle sans contact (40.6%), la négligence (40.2%) et la violence sexuelle avec contact (25.4%).

L’Adeps et la Fédération Wallonie-Bruxelles constatent également que 20% des sondés disent ne pas avoir subi de violence interpersonnelle dans le sport (13.7% en dehors du milieu sportif). L’exposition à la violence interpersonnelle augmente d’ailleurs avec le niveau de compétition et les groupes ethniques minoritaires font état d’un plus grand nombre d’expériences de violence interpersonnelle en milieu sportif. Cette tendance est constatée également pour les personnes pratiquant du handisport ou du sport adapté.