Décès de Mick Rock, le photographe des stars du rock

Le photographe britannique Mick Rock, connu pour avoir immortalisé nombre de légendes et surnommé le photographe des années 1970, est mort, selon une annonce publiée sur son compte Twitter. Les circonstances de la mort du photographe, qui était né à Londres en 1948, n’ont pas été précisées.

Pendant près de deux ans, il avait été le photographe officiel du chanteur et compositeur britannique, pour qui il avait réalisé les pochettes de disques, les affiches ou encore les vidéos de « Live on Mars » et « Space Oddity ».

Mick Rock s’était fait aussi le chroniqueur de l’existence du flamboyant et décadent Ziggy Stardust, alter ego « glam » de David Bowie entre 1972 et 1973, qui avait croisé la route de Lou Reed, Iggy Pop, Roxy Music ou Marianne Faithfull.

On lui doit de nombreuses pochettes d’albums, dont celle, très connue, de l’album « Queen II » du légendaire groupe Queen.

Mais la variété d’artistes qu’il avait immortalisée était bien plus large, avec notamment Snoop Dogg, Daft Punk ou Ozzie Osbourne.

« Ce n’est qu’un au revoir mon ami et camarade Mick Rock. Le poète visionnaire », a twitté Johnny Marr, guitariste du groupe anglais The Smiths, avec une photo de lui se faisant prendre en photo par le photographe.