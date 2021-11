Vincent Kompany préface Anderlecht-Courtrai: «Notre équipe et notre jeu sont meilleurs que la saison passée»

L’entraîneur anderlechtois attend une réaction de ses joueurs contre Courtrai, dimanche. Il sait que les résultats doivent suivre pour éviter au Sporting de basculer dans la crise. 21 points sur 42 et à peine un succès lors des 7 derniers matches de championnat : les choses doivent rapidement changer au Parc Astrid. Mais Kompany assure ne pas trop s’inquiéter.

« Notre équipe est meilleure que l’an passé, il n’y a aucun doute là dessus, a-t-il souligné. C’est tout à fait logique que la direction souhaite nous voir faire mieux qu’il y a un an. Excepté à l’Antwerp, notre jeu est également meilleur que la saison dernière. Seuls manquent les résultats. Comment les obtenir ? En travaillant dur, chaque jour. Et, à un moment donné, nous serons récompensés. La saison passée, la défense n’a pas trouvé l’équilibre tout de suite non plus, et nous marquions beaucoup plus difficilement. On va continuer à adapter notre équipe et notre approche jusqu’à ce qu’on trouve la meilleure formule »