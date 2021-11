Livre: J’ai vu New York, New York UA…

Vieux routiers d’une Ukraine qu’ils parcourent en tandem, le photographe suisse Niels Ackermann et le correspondant français Sébastien Gobert (RFI, Mediapart, Tribune de Genève) n’en ont pas cru leurs yeux lorsque, à distance de sniper de la ligne de front qui déchire l’Ukraine depuis 2014, ils ont découvert la ville de Novhorodske (10.000 âmes) et sa station-service « New York », sa pizzeria-boulangerie « New York », plus loin encore un abribus illustré des personnages de la série The Simpsons, appelant à « transformer ensemble la New York ukrainienne ».