Autopsie d’une jeunesse séduite par le fascisme

Pendant trois ans, Paola Pisciottano a rencontré des jeunes en Italie, en France, en Grèce et en Belgique pour tenter de comprendre ce qui pousse de plus en plus d’entre eux vers l’extrême droite. De cette plongée documentaire, elle tire un spectacle puissant.

Au théâtre, certains sujets se démodent vite. Et d’autres, au contraire, prennent toujours plus d’acuité. Quand, en 2017, Paola Pisciottano se penche sur les vidéos d’Eric Zemmour, le polémiste se cantonne à des balbutiements artisanaux sur les réseaux sociaux. La metteuse en scène italienne est alors loin de s’imaginer qu’en 2021, quand son spectacle, Extrême/Malecane , débarquerait sur la scène, ce Français, entre-temps condamné pour injure et provocation à la haine, serait pressenti dans la course à la présidentielle.